Le Premier ministre Charles Michel a appelé dimanche son secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Theo Francken (N-VA), à ne pas «jeter d’huile sur le feu» à propos de la crise politique en Catalogne.

D’après Theo Francken, le président catalan destitué par Mardrid, Carles Puigdemont, pourrait faire une demande d’asile politique à la Belgique. Le secrétaire d’Etat s’est également demandé si M. Puigdemont - qui risque des poursuites pour «désobéissance et malversation de fonds» pour avoir convoqué le référendum interdit du 1er octobre sur l’indépendance de la Catalogne, voire des poursuites pour «rébellion» - pourrait être assuré d’un procès équitable en Espagne.

Ces déclarations ont été qualifiées «d’inacceptables» par le porte-parole du Parti populaire (conservateur) au pouvoir en Espagne, Esteban Gonzalez Pons, qui a précise espérer qu’une «correction y sera apportée immédiatement».

(Photo Belga)

Une éventuelle demande d’asile de M. Puigdemont n’est «absolument pas à l’ordre du jour», a précisé dimanche Charles Michel à Belga, réitérant son appel au dialogue entre les autorités espagnoles et catalanes. «Je demande à Theo Francken de ne pas jeter de l’huile sur le feu», a ajouté le Premier ministre.

Le vice-premier ministre Open Vld Alexander De Croo n’a pour sa part pas apprécié les propos de Theo Francken. «Ce n’est pas intelligent de lancer des déclarations de ce genre», a-t-il indiqué. «De tels propos n’aident pas et ne constituent pas la position du gouvernement. Il est important de calmer les esprits plutôt que de les exciter», a ajouté le libéral flamand.

La cheffe de groupe cdH à la Chambre, Catherine Fonck, a de son côté appelé M. Michel à clarifier la position du gouvernement belge, «en ne se limitant plus à parler de dialogue entre l’Espagne et la Catalogne, mais en rappelant le nécessaire respect de l’Etat de droit, des règles constitutionnelles et des décisions de Justice».