Un Auvelaisien vous aide à acheter une maison à 1€ en Sicile ! Certes avec des travaux à la clé, mais les coûts de rénovation sont très bas sur l'île (photos)

Avec un euro , il est tout à fait possible de devenir propriétaire d’une maison en Sicile. Dans des petits villages boudés par les jeunes Siciliens, on trouve des dizaines de maisons à vendre.

L’Auvelaisien Flavio Cioffi collabore avec les autorités locales et sert de relais entre les villageois et les Belges candidats à l’achat d’une maison dans certains villages de Sicile (photos). Objectif : redynamiser ces régions en boostant l’économie et le tourisme.

> Les villages où il est possible de faire ces très bonnes affaires

> Les coûts très bas de la rénovation sur place