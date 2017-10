Le Standard se rapproche du top 6 après sa victoire face à Waasland-Beveren (3-1)

Le Standard de Liège s’est imposé face à Waasland-Beveren (3-1), dimanche, lors de la treizième journée de Jupiler Pro League. Les Liégeois remontent à la septième place, à égalité de points avec Zulte-Waregem et l’Antwerp, respectivement cinquième et sixième.

Les Liégeois ont fait la différence en première période. Les troupes de Ricardo Sa Pinto obtenaient tout d’abord un penalty suite à une faute dans le rectangle sur Edmilson (17e) mais Orlando Sa ne parvenait pas à le convertir et buttait sur la main ferme de Davy Roef. Quelques minutes plus tard, l’attaquant portugais fut à la réception d’un centre de Carlinhos et plaça sa tête hors de portée du gardien adverse (28e).

Paul-José Mpoku doubla la mise d’un tir placé deux minutes plus tard après une belle infiltration. Les «Rouches» concluaient une première mi-temps solide par un troisième but. Sur un tir de Carlinhos, la balle fut déviée sur le malheureux Ibrahima Seck qui trompa son propre gardien (42e). En seconde période, le Standard contrôla la partie mais encaissa tout de même un but en fin de partie des œuvres d’Isaac Kiese Thelin (87e) qui devient par l’occasion le meilleur buteur de la compétition avec huit buts.

Au classement, le Standard (19 points) double Waasland-Beveren (18 points) et se rapproche du top-6. Mouscron-Antwerp clôturera cette treizième journée de championnat.