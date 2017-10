Jumet: il percute et explose le garage de Marc à du 140 km/h! Les dégâts se chiffrent à plusieurs milliers d'euros

O.Pâq.

Un terrible accident a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi à la rue Puissant à Jumet, faisant une blessée grave et un autre plus léger. Une voiture a percuté une camionnette et la façade d’un garage loué par Marc Lepinne, grossiste en fleurs. Les dégâts sur celle-ci sont tout simplement impressionnants.