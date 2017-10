Sébastien Pocognoli: «On commence à récolter le fruit de notre travail»

« On a eu du mal à rentrer dans ce match », a expliqué l’arrière latéral, de retour dans le onze de base. « Mais une fois qu’on a marqué ce premier but, on était vraiment bon au niveau du contenu. Quand on voit la réaction du public à la pause, on comprend qu’on a franchi un palier. »

Pour Pocognoli, c’est la confiance retrouvée qui explique ce regain de forme. « On a enchaîné quelques matches à un bon niveau. On a eu de la pression mais on reste avec nos principes. On continue à travailler et on commence à récolter le fruit de ce travail. J’espère qu’après le match à Gand on sera installé dans le top 6. »