Ce samedi, un accident spectaculaire s’est produit le long du boulevard Alphonse Deneubourg à Ath. Une voiture s’est retrouvée sur un toit. Elle est apparemment seule en cause. Nous ignorons s’il y a eu des blessés. C’est un endroit particulièrement sensible bordé d’arbres et long d’une voie d’eau. La prudence s’impose.

Dominique Dupont