Un doublé du débutant De Medina offre un partage à Mouscron contre l'Antwerp (2-2)

Pour sa première avec Mouscron, Nathan De Medina a signé le doublé (10e, 90e+2) qui a permis à son équipe d’arracher le partage face à l’Antwerp à l’occasion du match de clôture de la 13e journée de championnat. Les Anversois, qui avaient renversé la situation grâce à Joaquin Ardaiz (70e) et à Matheus Borges (78e), conservent leur 5e place au classement (20 points). Plus tôt dans la journée, le Club Bruges a remporté le duel des deux premiers face à Saint-Trond (4-1). Les Brugeois restent premiers (33 points) tandis que les Canaris (23) ont été dépassés par Charleroi (25) et Anderlecht (24). Grâce à son succès sur Waasland Beveren (3-1), le Standard grimpe à la 8e place avec 19 points comme Zulte Waregem (6e) et Mouscron (7e).

Si la rencontre a démarré à basse allure, Mouscron s’est créé deux belles occasions. Parti de la droite, Dorin Rotariu s’est frayé un passage dans le rectangle adverse avant de manquer sa reprise (8e). Par contre, De Medina se rappellera de ses débuts avec les Hurlus en marquant sur coup de coin (10e, 1-0). On attendait la réaction de l’Antwerp mais c’est Jonathan Bolingi qui s’est montré le plus dangereux. L’attaquant hennuyer a dans un premiet temps semé le trouble dans la défense anversoise après avoir contourné Jelle Van Damme (15e) et a ensuite obligé Sinan Bolat à sortir un ballon d’un plat du pied (18e). Après la montée au jeu de Geoffry Hairemans (34e) à la place de Sambou Yatabaré, l’Antwerp a alerté Logan Bailly, qui a détourné un envoi de Joeri Dequévy (45e).

A la reprise, les Anversois ont gardé la même ligne de conduite mais les occasions se faisaient attendre. Monté à la place d’Ivo Rodrigues (46e), Ardaiz a remis les deux équipes à égalité (70e, 1-1). Le but du jeune Uruguayen (18 ans) a manifestement relancé les visiteurs, qui ont une nouvelle fois surpris Bailly par Matheus (78e, 1-2). Tout semblait perdu pour Mouscron quand De Medina a arraché d’un coup de tête le partage (90e+2, 2-2).