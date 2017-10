A nouveau des violences à Anvers: un agent de police blessé (vidéo)

Les perturbations ont à nouveau débuté dans la rue de Brederode, dans le sud de la ville portuaire, lorqu’une centaine de personnes, armées de bâtons et de barres de fer, se sont montrées de plus en plus menaçantes.

Des policiers en civil présents sur les lieux ont immédiatement demandé du renfort. Ces agents ont été accueillis par des jets de tables et de chaises. Un policier a été blessé lors de l’opération.

Vendredi déjà, ce même quartier avait été la cible de violences lorsqu’un bus de la campagne «Free Ocalan» (nom du leader kurde emprisonné par la justice turque) avait abouti -par accident- dans la rue de Brederode, où vivent de nombreux immigrés turcs.

La confrontation avait débouché sur un accès de violences. La police avait procédé à l’arrestation administrative d’une quarantaine de fauteurs de troubles. Un individu avait été arrêté judiciairement pour port d’arme illégal.

On avait alors dénombré huit blessés, dont un policier atteint par un jet de pierre.