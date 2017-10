Larges éclaircies et averses: un temps variable pour commencer cette semaine

Lundi soir, quelques ondées seront encore possibles. Plus tard dans la nuit, le temps deviendra sec avec une alternance de champs nuageux et d’éclaircies.

Les prévisions pour la suite de la semaine

Mardi, la journée débutera avec parfois assez bien de nuages, surtout en Ardenne. Plus tard, le ciel sera légèrement à partiellement nuageux. Le temps restera sec. Les maxima varieront de 7 degrés en Hautes Fagnes et 13 degrés à la mer, sous un vent généralement modéré de sud -ouest.

Mercredi, le temps restera également sec avec des nuages d’altitude et de belles éclaircies. Dans l’est, il y aura davantage de soleil que dans l’ouest. Les maxima changeront peu et seront compris entre 10 et 13 degrés. Le vent sera faible à modérer de sud à sud ouest.