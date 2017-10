Notre pays victime de terrorisme anarchiste? Trois incendies au centre de l'attention

La Belgique est-elle victime de terrorisme anarchiste ? C’est la question qui se pose actuellement après une possible connexion entre trois incendies fin septembre dans des entreprises actives dans l’industrie de la défense, comme le rapportent nos confrères du Nieuwsblad.

Trois incendies en à peine trois jours. Tous dans des entreprises actives dans l’industrie de la défense. Le premier, dans la nuit du 25 septembre à Malines. Un entrepôt appartenant à Varec, une entreprise fabriquant des pneus et des chenilles pour véhicules militaires, part en grande partie en fumée. Un feu d’origine criminelle est suspecté mais le rapport final ne peut le confirmer.

Deux jours plus tard, à Genk, un nouvel incendie se déclare à Teksam, une entreprise spécialisée dans la fabrication de mâts télescopiques et d’antennes pour véhicules militaires. Le concierge remarque assez tôt le feu et prévient les secours qui peuvent intervenir rapidement. Des bouteilles de gaz sont retrouvées sur place.

Un jour après Genk, c’est à Herstal qu’un nouvel incident se produit. Un ouvrier de Thales Belgique remarque de la fumée. Et comme les deux précédentes entreprises, Thales est actif dans la défense puisqu’elle produit des fusées utilisées par les avions et les hélicoptères de combat. Des petites bouteilles de gaz et un fusible sont retrouvés sur les lieux.

Un lien ?

Alors c’est trois incendies sont-ils liés ? Le lien n’est pas clair mais des soupçons de sabotage sont bien présents. Le Nieuwsblad rapporte également que de nombreux sites francophones liés à des anarchistes, tels que Cette Semaine et Vive l’Anarchie, revendiquent ces trois « attaques » avec de nombreuses photos des incendies. Dès lors, des soupçons de terrorisme anarchiste sont évoqués

Le ministre de la Défense, Steven Vandeput (N-VA) n’était pas encore informé du lien possible entre ces trois incendies ce week-end. Tout comme le service de renseignement militaire (ADIV) qui indique que « pour l’instant, chaque incendie est étudié spécifiquement. Mais s’il apparaît qu’il y a des relations, ils pourront être groupés ».