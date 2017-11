Chats, cartes SIM, remboursement…: voici tout ce qui change dès ce 1er novembre

Joyeux novembre ! On est le 1er du mois, et de nombreuses nouveautés entrent en vigueur dans différents domaines. Voici donc tous les changements auxquels vous devez vous attendre dès aujourd’hui.

Animaux

Obligation d’identification et d’enregistrement des chats domestiques

L’obligation d’identification et d’enregistrement des chats domestiques entrera en vigueur le 1er novembre en Wallonie, rappelle le cabinet du ministre wallon du bien-être animal, Carlo Di Antonio.

Les chats qui naîtront à partir du 1er novembre 2017 devront être identifiés et enregistrés avant l’âge de 12 semaines, et avant d’être commercialisés (donnés ou vendus). Une base de données commune aux trois Régions du pays (CAT ID) a été mise en place pour recueillir les données des chats identifiés et des responsables.

Pour les chats venant de l’étranger mais déjà identifiés ; ils devront être enregistrés dans les huit jours suivant leur arrivée, sauf s’ils accompagnent leur maître pour un séjour de moins de six mois.

Concrètement, l’identification se réalise via l’implantation d’une micro-puce stérile. Après l’identification, le vétérinaire doit encoder, dans les huit jours les informations relatives au chat et au responsable dans la base de données. Le coût de cette identification et cet enregistrement s’élèvent en moyenne à 50 euros (2,90 euros pour la base de données + prix de la visite chez le vétérinaire).

Concernant la stérilisation, les chats qui naîtront à partir du 1er novembre devront être stérilisés avant l’âge de 6 mois. Une période transitoire a par contre été prévue pour les compagnons à quatre pattes nés au 31 octobre 2017. Ceux-ci devront être stérilisés au plus tard le 1er janvier 2019. Outre cette échéance, le chat doit être stérilisé avant sa commercialisation, que ce soit pour la vente ou le don.

Les chats introduits en Wallonie après le 1er novembre, devront quant à eux être stérilisés dans les 30 jours de leur introduction, pour autant qu’ils soient âgés de plus de cinq mois.

En 2015, près de 26.700 animaux ont été recueillis dans les refuges wallons contre plus de 24.300 en 2014. Les chiens et les chats sont les animaux les plus souvent abandonnés en Wallonie.

Santé

Meilleur remboursement pour près de 3.000 patients pratiquant l’autosondage urinaire

À partir du 1er novembre, les patients qui pratiquent l’autosondage urinaire à domicile bénéficieront d’un remboursement pour davantage de sondes. Trois types de sondes sont remboursables : les sondes sèches, les sondes avec lubrifiant intégré et les sondes avec lubrifiant intégré et autres fonctionnalités avancées.

Quelque 2.900 personnes en Belgique ont recours à cette technique qui permet d’assurer une vidange régulière de la vessie grâce à l’introduction d’une sonde par l’urètre.

« Les sondes utilisées dans le cadre de l’autosondage sont très chères. Les malades sont de ce fait confrontés à des surcoûts importants lorsqu’ils doivent acheter des sondes supplémentaires, alors que cette pratique améliore considérablement leur qualité de vie. Nous avons donc développé une nouvelle réglementation avec l’Inami afin de mieux répondre aux besoins des patients », a expliqué la ministre de la Santé et des Affaires sociales, Maggie De Block (Open Vld), dans un communiqué.

Cette nouvelle réglementation prévoit notamment l’augmentation du nombre maximum de sondes remboursées quotidiennement à cinq ou à huit selon le type d’affections.

Des informations détaillées sur les nouvelles conditions de remboursement sont disponibles sur le site internet de l’Inami.

Sécurité

Introduction de cartes SIM donnant la priorité absolue sur le réseau de téléphonie

À partir du 1er novembre, les services de secours recevront des cartes SIM leur permettant d’avoir la priorité absolue sur le réseau de téléphonie mobile. Quelque 6.000 personnes jouant un rôle important de maillon de la chaîne de la sécurité seront dès lors aptes à communiquer, même en cas de saturation du réseau.

Ce nouveau réseau de communication à haut débit, appelé « Blue Light Mobile », a été mis en place à la suite des ratés qu’a connus le système lors des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Il est lancé par l’opérateur télécoms spécialisé des services de secours et de sécurité en Belgique, Astrid.

Concrètement, si la couverture d’un réseau donné est absente à un certain endroit ; la tablette, le smartphone ou le portable de l’utilisateur bascule automatiquement sur le réseau offrant de la couverture à cet endroit. Les communications de données sont rapides, sécurisées et prioritaires.

Ces cartes SIM spéciales seront notamment distribuées aux acteurs des services de police, des services médicaux d’urgence, aux pompiers, aux aéroports, à la Défense, aux Villes, aux communes et aux provinces.

Sport

Belfius devient le principal partenaire de la fédération belge de hockey

Belfius sera le nouveau partenaire principal des équipes nationales féminine et masculine de hockey sur gazon à partir du 1er novembre. La banque et son fournisseur de fonds de placement Candriam ont signé un accord avec la fédération belge de hockey (ARBH) pour une durée de sept ans, jusqu’aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

Belfius remplace Fintro et AG Insurance, les anciens partenaires de la fédération de hockey. Au-delà de l’aspect financier, la banque participera également au développement de la digitalisation de la fédération, au renouvellement des infrastructures locales et à la création de nouveaux clubs.

Le hockey belge connaît un succès grandissant depuis plusieurs années, notamment grâce aux bons résultats des équipes nationales féminine (Red Panthers) et masculine (Red Lions). Le nombre d’affiliés est passé de 20.000 en 2007 à un peu moins de 45.000 à l’été 2017.

La Belgique accueillera d’ailleurs l’Euro 2019 à Wilrijk, dans la banlieue anversoise.

Transports

Brussels Airport augmente son « supplément sécurité »

Les compagnies aériennes qui opèrent depuis Brussels Airport devront s’acquitter d’un « supplément sécurité » plus élevé à partir de ce 1er novembre, lorsque le tarif actuel de 6,22 euros par voyageur passera à 6,87 euros.

Depuis les attentats du 22 mars 2016, notamment, Brussels Airport a dû recourir à des mesures de sûreté et de sécurité supplémentaires imposées par le gouvernement. Leurs coûts ont été répercutés dans la nouvelle grille des tarifs et redevances qui sera d’application pour les compagnies aériennes opérant depuis l’aéroport de Zaventem.