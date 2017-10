Jérémie et François perdent la vie sur la même route de Gesves, le même jour et à quelques heures d'intervalles

Jérémie et François ne se connaissaient pas. Mais tous deux ont été victime d’un triste accident mortel ce week-end. Sur la même route de Gesves et à quelques heures seulement d’intervalles.

L’un rentrait de son travail dans la nuit de vendredi à samedi et a probablement raté son virage. L’autre a inexplicablement perdu le contrôle de son véhicule samedi soir vers 23h50. Ces deux accidents mortels ont eu lieu sur la même chaussée ce week-end à quelques mètres et quelques heures d’intervalles.

Jérémie Albrechts, habitant de Waret-l’Evêque, est le premier à avoir perdu la vie sur cette maudite route. Le jeune homme de 27 ans, qui venait de se marier, a manqué son virage et a terminé sa course dans la rivière. « Il ne devait pas connaître les lieux. Il a défoncé le muret du pont et a plongé dans le Samson », explique José Paulet, le bourgmestre de Gesves. À l’arrivée des secours, plusieurs heures plus tard, il était malheureusement trop tard. Le jeune homme était décédé.

François Docquier, 36 ans, a également eu un accident mortel sur la même chaussée, qui se situe à environ 1 km de chez lui. Les secours n’ont rien pu faire. Selon les pompiers de Ciney, il portait sa ceinture et aucune trace de freinage n’était visible.

> C’est l’incompréhension dans la famille très soudée de Jérémie, dont l’un des frères a accepté de témoigner