Ce samedi, le gouvernement MR-cdH a confirmé l’arrivée, pour le 1er janvier 2019 au plus tard, de l’assurance autonomie. La grande majorité des résidents de Wallonie de 26 ans et plus devront donc verser une cotisation de 50 euros pour aider les personnes en perte d’autonomie.

Le dispositif avait été annoncé par le gouvernement précédent (PS-cdH) pour entrer en vigueur dès cette année, mais il avait buté sur la complexité du système et son caractère forfaitaire. « Tout sera mis en œuvre pour que l’ensemble du dispositif réglementaire soit approuvé par le parlement de Wallonie et le gouvernement wallon pour le 1er janvier 2019 au plus tard », selon la note du nouveau gouvernement MR-cdH.

Invitée ce matin dans les studios de Bel RTL, la vice-présidente cdH Alda Greoli a tenu à mettre les choses au point concernant cette cotisation fort critiquée : « Chaque Wallon payera une cotisation à sa mutuelle, comme il en paye une actuellement pour les soins de santé », a-t-elle expliqué. « Nous vivons dans un pays où la sécurité sociale permet d’échapper à la pauvreté, de trouver un médecin, d’être soigné, à des coûts qui n’ont rien à voir avec ce qui existe dans le reste du monde, donc soyons fiers d’un système qui fait que tout le monde participe aux travers de ces cotisations à la solidarité de tous. Et n’oublions jamais que n’importe qui d’entre nous peut devenir, demain, dépendant ».

Concrètement, cette aide va se matérialiser en deux branches. La première porte sur l’intervention au domicile : le patient en perte d’autonomie, quel que soit son âge, disposera d’un nombre d’heures de prestations d’aide-ménagère sociale, d’aide familiale ou de garde à domicile, sur base de son niveau de dépendance. Il aura un « compte assurance autonomie » ouvert auprès de l’organisme assureur.

La seconde, pour les plus de 65 ans en perte d’autonomie, ouvre un droit à une allocation forfaitaire, quel que soit le lieu de résidence (domicile, maisons de repos, maisons de repos et de soins, ou institutions pour personnes porteuses d’un handicap). Cette « allocation forfaitaire Autonomie » (AFA) sera aussi conditionnée aux revenus et permettra de soulager les personnes âgées en perte d’autonomie qui bénéficient de revenus limités. Un montant financier leur sera libéré afin de les aider à prendre en charge les frais en maison de repos ou de maintien au domicile. L’AFA correspond actuellement à l’APA (allocation pour l’aide aux personnes âgées).

Lorsqu’Antonio Solimando a demandé à la Ministre wallonne de l’action sociale si c’était donc une nouvelle taxe pour les Wallons, elle s’est défendue : « Ce n’est pas une taxe, c’est une cotisation. Et je sais bien que vous allez me dire que je joue sur les mots, mais ce n’est pas la même chose. 5 % de la population dépense 60 % des soins de santé, mais n’importe lequel d’entre nous peut devenir l’un de ces 5 % demain, c’est essentiel », assure-t-elle. « Il est important d’installer une sécurité sociale wallonne, et ceci en est la base. On est dans l’obligation de réfléchir. D’ici une vingtaine d’années, plus de 20 % de notre population aura plus de 65 ans. Nous devons prévenir cela. On ne l’a pas fait assez dans les pensions, et on voit aujourd’hui comment il faut réfléchir pour essayer de sauver notre système de pension. Je ne veux pas être celle dont on dira qu’elle a oublié de préparer le vieillissement de la population ».

Malgré ses arguments, de nombreuses personnes pensent qu’il s’agit d’un moyen de récupérer la téléredevance, que les Belges ne devront plus payer dès l’année prochaine : « Premièrement, il y a toute une série d’exemptions », assure Alda Greoli. « C’est 100 euros pour les couples où il a deux personnes, quel que soit le nombre d’enfants, en fonction d’un plafond de revenus. En dessous de ce plafond, c’est 25 euros par personne. Et il y a des cas où ce sera zéro euro. Donc ce n’est pas 100 euros pour tout le monde. Et préparer le vieillissement de la population me paraît plus essentiel que payer une taxe tv ».