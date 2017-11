Jour férié: voici la liste des magasins ouverts en ce 1er novembre

Si une majorité d’entre vous est en congé ce mercredi, d’autres travaillent, notamment pour vous permettre de faire vos courses. Car si de nombreuses enseignes sont fermées en ce 1er novembre, certaines sont bel et bien ouvertes. On fait le point pour vous.

Il n’est pas toujours facile de savoir quelles grandes surfaces et établissements sont ouverts en ce 1er novembre. En effet, comme lors de chaque jour férié, certaines enseignes ferment leurs portes alors que d’autres les laissent ouvertes. Voici donc une liste qui pourrait vous être utile. Tout en sachant que le plus facile est de vous renseigner vous-même, car tous les magasins ne suivent pas la même règle.

Premièrement, les banques seront fermées, tout comme les bureaux de Bpost. Certains points Poste resteront tout de même accessibles dans les magasins de proximité qui ouvriront leurs portes ce mercredi. Car seuls ces supermarchés indépendants ou franchisés risquent d’ouvrir durant cette journée de portes closes.

Ainsi, si les magasins Delhaize seront fermés, certains AD et Proxy ainsi que certains Shop&Go seront accessibles ce mercredi, surtout en matinée. L’enseigne propose de découvrir la liste des magasins ouverts sur son site internet ici.

Même principe chez Carrefour où les hypermarchés et supermarchés resteront fermés. Par contre, la plupart des magasins franchisés Carrefour Market ou Carrefour Express, en fonction du désir des gérants, permettront des achats ce mercredi. Découvrez ces magasins ouverts exceptionnellement sur le site de l’enseigne ici pour les Carrefour Market ou ici pour les Carrefour Express.

Les grandes surfaces Colruyt resteront elles aussi portes closes ce mercredi, tous comme les enseignes Okay. Par contre, certains magasins Spar indépendants pourraient être ouverts, selon la volonté des gérants, les horaires étant disponibles ici. Chez Match et Cora, les hypermarchés et supermarchés seront fermés mais les magasins habituellement ouverts le dimanche pourraient l’être en ce mercredi de Pentecôte. Les magasins Aldi, Macro et Lidl seront, eux, fermés, contrairement aux Intermarché Contact et Super qui pourraient être ouverts, selon la volonté des chefs d’entreprise indépendants.

Concernant les autres grandes enseignes, les magasins Ikea resteront fermés durant toute la journée. La majorité des centres commerciaux de Wallonie et de Bruxelles resteront également portes closes.

Enfin, les pharmacies seront également fermées, comme lors de chaque jour férié. Il faudra donc se tourner vers les pharmacies de garde en cas de besoin.