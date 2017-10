« Pour la première fois en Belgique, le nombre de naturistes a augmenté. Il y a des plus en plus d’activités telles que des soirées de bowling ou des promenades entre nudistes ». La déclaration est signée Koen Meulemans, président de la Fédération belge de naturisme.

Et l’homme a bien raison de le souligner. Car comme le rapportent nos confrères du Nieuwsblad , la Fédération s’attend à terminer l’année avec 8.200 membres payants. « Après une longue période de baisse des chiffres, nous progressons nettement. Mais ces 8.200 personnes ne représentent qu’une fraction du nombre total de naturistes en Belgique. Tout le monde ne rejoint pas l’un de nos 17 clubs » , explique Koen au journal flamand.

Car dans notre pays, et selon le sondage de la Fédération belge de naturisme, ils seraient près d’un demi-million à pratiquer les joies du nudisme et les activités qui en découlent : plages ou camping naturistes, saunas publics…

Coupé de tout

Un chiffre et une augmentation que Koen Meulemans explique par le rythme de vie actuel. « Les nouveaux membres ont entre 30 et 40 ans. La charge de travail est souvent la cause principale de ce choix. Avec le naturisme, on appuie sur un bouton off. Ceux qui laissent leurs vêtements de côté, laissent également leur téléphone portable et le travail derrière eux.»

Croissance à l’étroit

Mais si les activités nudistes ont la cote, cela provoque également quelques petits problèmes pratiques. « Aujourd’hui, nous demandons une deuxième plage naturiste. Pendant l’été, il y a 1000 personnes pour 400 mètres à Bredene. Nous parlons avec certaines villes côtières. Je ne peux pas dire les noms car ces conversations ne sont pas toujours faciles. »

S’il faut donc encore attendre un peu pour avoir cette nouvelle plage, la Fédération peut se féliciter du premier B&B naturiste en Belgique. Il a ouvert ses portes à Nieuwport. « Nous avons de la place pour deux familles », explique la propriétaire Ann Engelen. « Chaque chambre à sa propre salle à manger, donc vous n’êtes pas nu à table avec d’autres familles. Mais dans le jardin, avec la piscine, le sauna et le jacuzzi, c’est le but. Certains de nos clients sont des personnes qui font un premier pas vers le naturisme, des gens souvent occupés qui rechargent les batteries pendant deux jours sans vêtements. Un remède idéal pour les burnouts. »