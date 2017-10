La bière pour faire pousser des pleurotes ?

Après avoir lancé, fin 2014, un concept baptisé « Pleurette » qui permet de cultiver chez soi des pleurotes dans du marc de café, Jurgen et Gabrielle veulent aller plus loin avec un habile procédé incluant les drêches de brasserie.

Gabrielle et Jurgen passent à l’étape supérieure avec ce crowdfunding

Pleurette, c’est une histoire franco-belge. Celle de Gabrielle et Jurgen, qui ont lancé il y a bientôt trois ans un concept inédit dans la région, cultiver des champignons avec du marc de café. Basé sur un principe appelé l’économie bleue, les deux créateurs de Pleurette ont cru dur comme fer à leur projet, conscients du pas important qu’ils effectuent, à leur échelle, pour respecter l’écologie.

« L’économie bleue, nous l’avons découverte en 2012 » résume Jurgen Engerisser. « De fil en aiguille, je me suis aperçu que je n’étais pas le seul à croire qu’il est possible d’arrêter de polluer tout en créant de l’emploi et en participant à la régénération de la planète. »

