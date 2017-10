Disparition de Maëlys: la famille de la fillette privée d'une partie de la cagnotte solidaire!

Un peu plus de deux mois après sa disparition, la petite Maëlys est toujours introuvable. Et la cagnotte qui a été mise en place pour venir en aide aux proches de la fillette continue de grimper.

Très vite après la disparition de la petite Maëlys, fin août, une cagnotte a été mise en place via le site Leetchi.com pour venir en aide à la famille de la fillette. Selon le Progrès, plus de 60.000 euros auraient déjà été versés par plus de 2.500 personnes. Et comme cette cagnotte est encore ouverte durant deux mois, il ne serait pas étonnant de voir la somme atteindre les 100.000 euros.

Un élan de solidarité énorme pour une famille qui en a tant besoin en cette période difficile. Mais, comme l’explique France Soir, toute cette somme ne leur sera pas reversée. Pour les cagnottes dont le montant dépasse 2.000 euros, la société Leetchi, basée à Paris, prélève en effet 2,9 % de la somme, soit, pour l’instant 1.740 euros. Le service mis en place par la société ayant évidemment un coût.

À moins que, comme l’explique France Soir, Leetchi fasse un geste pour que les parents de Maëlys ne voient pas une partie de la cagnotte solidaire ponctionnée ? Non, cela ne devrait pas être le cas cette fois-ci : « Nous avons une politique de suppression de frais dans certains cas particuliers comme les attentats ou les catastrophes naturelles. Cela a notamment été le cas lors des attentats de Paris, Nice, Charlie Hebdo, ou l’ouragan Irma. Pour ce type d’événements, Leetchi s’engage à ne prélever aucune commission sur les cagnottes vérifiées reversées à des organismes ou associations officielles », a expliqué un responsable de Leetchi.com à nos confrères. Un beau geste mais « qui ne peut malheureusement pas être systématique ».

Il existe bel et bien un moyen pour que les parents de Maëlys n’aient pas à reverser cette commission, mais il faut alors l’utiliser pour acheter des biens chez les partenaires de Leetchi. Mais les services proposés n’aideront en rien la famille de Maëlys en cette période…