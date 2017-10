Une délégation syndicale (FGTB) de la FN Herstal reçue à l'Elysette

Belga

Une délégation syndicale (FGTB) de sept personnes a été reçue peu après 11h00 par le ministre-président du gouvernement wallon Willy Borsus ainsi que par le ministre wallon de l’Economie et de tutelle de la FN Herstal, Pierre-Yves Jeholet. Quelque 300 ouvriers sont également présents devant le siège du gouvernement wallon à Jambes. La délégation FGTB avait marqué son souhait d’être reçue et entendue par ces deux des principaux représentants du gouvernement wallon afin d’expliquer leur position et les raisons de ce mouvement qui perdure depuis sept jours.