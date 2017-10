Vous comptez aller à Walibi pour Halloween? Attention à votre tenue!

Jusqu’au 5 novembre, Walibi propose à ses visiteurs une ambiance digne des plus grands films d’horreur à l’occasion d’Halloween. Mais attention, autant vous prévenir, ne venez pas déguisés ! Du moins pas si vous avez plus de 12 ans.

Car sur son site internet, sur lequel on retrouve toutes informations relatives à ces quelques jours pas comme les autres à Walibi, le parc explique bien que les déguisements des visiteurs de plus de 12 ans ne seront pas acceptés : « Pour pouvoir faire la différence entre les acteurs et les visiteurs, nous ne pouvons malheureusement pas accepter les déguisements et maquillages pour les adultes (plus de 12 ans) », peut-on lire sur le site officiel du parc.

Il y a quelques années, une étudiante avait eu la mauvaise surprise de se voir interdire l’entrée en parc à cause de son déguisement : « Nous souhaitons éviter que les agents ne puissent pas faire la différence entre le public et les comédiens qui jouent les personnages dans le parc. Surtout si le maquillage du client se rapproche d’un maquillage professionnel, ce qui peut être le cas pour cette jeune fille. Mais pour les enfants de moins de douze ans, pas de problème, ils peuvent venir maquillés », avait expliqué à l’époque la porte-parole Aleksandra Vidanovski.

Cette règle est toujours d’actualité, prenez-en donc bonne note.