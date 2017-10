Les services de secours seront formés à faire face au terrorisme

A la suite des attentats du 22 mars, des formations de trois types ont été prévues afin de sensibiliser les secouristes de première ligne aux dangers et conséquences des attentats terroristes. L’ensemble des pompiers recevront une formation générale «tactical emergency casualty care» qui portera sur les soins et traitements à prodiguer en cas de blessures de guerre ainsi qu’une formation «terror awareness» qui se concentre sur l’environnement des interventions après un attentat, notamment sur les conséquences et les effets des explosifs.

Le ministre veut créer par ailleurs une «casualties extraction team», soit une équipe qui se chargera plus précisément de l’évacuation des victimes grièvement blessées lors d’une attaque terroriste. Les membres de cette équipe interviendront en collaboration avec les unités spéciales de la police dans des situations potentiellement dangereuses, très différentes du contexte standard des interventions. Ils recevront un équipement de protection similaire aux unités spéciales: gilet pare-balles, casque pare-balles, veste pare-éclats, lunettes de sécurité, etc.

Les formations générales seront dispensées par toutes les écoles du feu. Les formations «casualties extraction team» seront organisées dans les écoles de Liège et de Gand.