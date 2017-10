Georges Leekens nouveau sélectionneur de la Hongrie !

Leekens rebondit ainsi après la fin de son aventure sur le banc de l’équipe nationale algérienne, éliminée au premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations en janvier dernier. La Hongrie sera la quatrième sélection dirigée par ’Long Couteau’ après la Belgique (1997-1999 et 2010-2012), l’Algérie (2003 et 2016-2017) et la Tunisie (2014-2015).

Leekens a débuté sa longue carrière d’entraîneur en 1984 au Cercle Bruges, avec qui il gagnait la Coupe de Belgique en 1985. Trois ans plus tard, il prenait la tête d’Anderlecht, où il restait jusqu’en février 1988. Après un passage à Courtrai (1988-1989), il est devenu l’entraîneur du Club Bruges (1989-1991) où il a gagné son seul titre de champion de Belgique (1990). L’année suivante, il remportait la Coupe de Belgique.

Leekens a ensuite entraîné Malines (1991-1992), Trabzonspor (1992-1993), à nouveau le Cercle Bruges (novembre 1993-1994) et Charleroi (1994-1995) avant un passage très remarqué à Mouscron (1995-janvier 1997), qu’il a quitté alors que le club était en tête du championnat pour diriger les Diables Rouges.

Après l’équipe nationale, Leekens a pris la direction de Lokeren (1999-2001) puis de Roda JC (2001-2002). Leekens a encore entraîné Mouscron (2003-2004), La Gantoise (2004-2007), Lokeren (2007-2009 et 2015-2016), Al Hilal (2009), Courtrai (2009-2010) et le Club Bruges (2012).

Son prédécesseur, l’Allemand Bernd Storck, est resté à la tête de la sélection de juillet 2015 à octobre 2017. Il avait réussi à qualifier les Magyars à l’Euro 2016, leur premier tournoi international depuis le Mondial 1986. A l’Euro, la Hongrie avait été éliminée en 8e de finale par les Diables Rouges (4-0).

La Hongrie pointe au 53e rang du classement FIFA.