Charleroi: Rive Gauche en lice pour le titre de meilleur centre commercial

Mapic, c’est le premier salon international dédié à l’immobilier commercial auquel ont adhéré 8.500 participants, dont 2.100 enseignes. Le jeudi 16 novembre prochain, se dérouleront les « Mapic Awards » et de nombreux participants tenteront de remporter l’award de leur catégorie. Rive Gauche s’est inscrit dans la catégorie « meilleur nouveau centre commercial ». La locomotive Carolo se présente aux côtés d’édifices de grande renommée : le Mall of Quatar, le Posnania et le Victoria Gate.

Les concurrents devront se soumettre au verdict d’un jury composé des plus grands professionnels du milieu, venus du monde entier. Un jury présidé par Tom Meager, directeur de la gestion immobilière chez Primark.

L’événement se déroulera à Cannes au salon des Ambassadeurs du Palais des Festivals.