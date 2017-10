Un TGV allemand bientôt baptisé «Anne Frank»? Les chemins de fer allemands au centre de la polémique!

Les chemins de fer allemands ont proposé à leurs usagers de baptiser 25 de leurs nouveaux TGV, l’ICE4. Parmi les noms célèbres retenus par le jury, on retrouve « Anne Frank », victime de la shoah.

La Deutsche Bahn, la société de chemins de fer allemande, vient de se procurer une nouvelle flotte de trains à grande vitesse. Pour l’occasion, elle a demandé le mois dernier à ses usagers de proposer des noms de personnalités qui pourraient pour baptiser 25 de ces nouveaux TGV.

Ce concours a eu du succès puisque Deutsche Bahn a reçu plus de 19.000 participations, dont 2.500 idées uniques. D’après la chaîne de télévision publique néerlandaise NOS, le jury a délibéré et gardé une liste de 25 noms. On y retrouve Albert Einstein, Ludwig van Beethoven mais aussi... Anne Frank.

Le jury explique ce choix par le fait qu’Anne Frank est « synonyme de tolérance et de coexistence pacifique avec d’autres cultures », mais en Allemagne, cette décision est très critiquée. En effet, c’est évidemment en train que cette petite fille juive avait été déportée à Auschwitz en 1944.

Une décision d’autant plus inappropriée pour certains puisque légalement parlant, la Deutsche Bahn a succédé à la société de chemins de fer responsable de la déportation des juifs durant la Seconde Guerre Mondiale.

(Crédit photo : DR)

Mécontentement du côté de la fondation

La Fondation Anne Frank n’est pas satisfaite de ce choix, qu’elle juge « extrêmement regrettable ». Pour son directeur Ronald Leopold, « cela appelle à une association d’idée avec les déportations, ce qui est très douloureux pour ceux qui les ont vécues ».

L’association ne compte pas pour autant intenter une action en justice. « Nous voyons tous les jours de nouvelles idées et initiatives avec le nom d’Anne Frank. Nous ne pouvons pas tout vérifier » commente le directeur à la chaine NOS. « Nous voulons juste voir si la situation donnera l’occasion de transmettre l’histoire de la vie d’Anne Frank d’une manière historiquement fiable. »