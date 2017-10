Arlon: décès de Norbert Poinsart ancien échevin «super marieur»

On a appris avec tristesse le décès, dans la nuit de dimanche à lundi, à l’âge de 80 ans, de l’ancien échevin libéral arlonais, Norbert Poinsart. Si vous vous êtes marié à Arlon, il y a deux, trois ou quatre décennies, c’est probablement lui qui a officié lors de la cérémonie civile.

Libéral dans l’âme, ce commerçant très connu dans le chef-lieu a été coiffeur, avenue de la Gare. Mais il a surtout voué une grande partie de sa vie à la politique. Bras droit de feu le bourgmestre Jean Goffinet, il fut échevin de l’état civil pendant de très nombreuses années. Il a célébré pas moins de 2.172 mariages, en seize ans! On gardera de Norbert Poinsart le souvenir d’un homme extrêmement gentil, toujours souriant. disponible, fidèle en amitié, véritable « machine à voix » lors de certaines élections. C’est incontestablement une personnalité arlonaise forte, très aimée, qui vient de disparaître. Notre journal présente ses condoléances à sa famille. Plus d’informations dans La Meuse Luxembourg de ce mardi et dans notre nouvelle édition digitale.