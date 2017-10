Neufchâteau: Patricia réalise des urnes funéraires

Marc DURANT

Patricia Jacques est une artiste. Elle adore la terre et aime la modeler, la travailler pour en faire des objets les plus variés : vases, plats, bijoux, masques mais aussi des urnes funéraires et des reliquaires ! Il est possible de les acheter directement dans son magasin, en plein centre de Neufchâteau. Elle approvisionne aussi plusieurs entreprises de Pompes funèbres.