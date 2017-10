Faites bien attention en parlant avec vos amis sur Whatsapp. Un communiqué d’Ikea circule dans les discussions de la plateforme de messagerie. Il s’agit en fait d’une arnaque.

D’après le message, Ikea offre un bon de 500e à tout le monde à l’occasion de son 75ème anniversaire. Il vous invite à répondre à des questions puis à rentrer vos informations, dont vos coordonnées bancaires, tout cela pour vous escroquer.

Sandra fait partie des personnes ayant reçu ce fameux message. « Il fallait répondre à 4 questions sur le thème Ikea » explique-t-elle à RTL Info. « Ensuite faire suivre ce même message via les réseaux sociaux à 15 de mes contacts. Puis j’ai eu confirmation d’avoir gagné le bon de 500 euros. Finalement on me dit que j’ai gagné un smartphone. On me demande mon adresse email et mot de passe. J’ai fait l’erreur de l’introduire. Puis on me demande mon numéro de carte visa. C’est là que j’ai tout arrêté. La plupart de mes contacts se sont fait prendre comme moi. Nous sommes inquiets et avons peur que notre adresse email soit piratée. »

Le site a également contacté Ikea Belgique. Sa porte-parole est claire : la marque ne communique jamais sur Whatsapp. « Les concours Ikea sont annoncés via nos canaux officiels comme notre site internet et notre page Facebook » a-t-elle ajouté.