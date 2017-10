S’il n’a pas marqué samedi face à Tottenham (1-0) avec Manchester United, Romelu Lukaku a toutefois été décisif en offrant le but de la victoire à Anthony Martial. Malgré cela, certains supporters mancuniens l’ont pris en grippe, Romelu n’ayant plus marqué depuis trois matches avec les Red Devils. Des attaques injustifiées selon son entraîneur, José Mourinho. « J’aimerais que les supporters m’expliquent pourquoi ils ne le soutiennent pas beaucoup car il donne tout », a déclaré le Special One sur le site du club. « Je pense que c’est injuste car, qu’il marque ou pas, il fait la différence. Je suis un peu déçu, mais pas par lui. Je suis très content de lui. Je ne comprends vraiment pas certaines réactions. Sont-ils des Red Devils ? Parfois, je ne sais pas parce qu’ils (Lukaku et Martial) travaillent incroyablement bien. Parfois il (Martial) débute le match et sa contribution est bonne, idem pour Rashford et Lukaku. »

Acheté 85 millions d’euros l’été dernier, le Diable rouge (7 buts en Premier League) joue avec beaucoup de pression mais il la gère plutôt bien depuis le début de saison, malgré ce (petit) passage à vide. « Ce qu’il fait pour l’équipe est fantastique, ce n’est pas seulement un buteur. Pour moi, il est intouchable dans mon équipe. »

Un soutien de poids pour « Big Rom ».