Unai Emery avant PSG-Anderlecht: «Il y a quatre ans, Paris était dans la même situation...»

Le Paris Saint-Germain reçoit Anderlecht mardi, lors de la quatrième journée de la Ligue des Champions. Malgré le large succès à l’aller (0-4), Unai Emery, entraîneur du PSG, se veut prudent avant d’affronter les Bruxellois. « Anderlecht à l’habitude de jouer l’Europe, ils ont de l’expérience et ont déjà réalisé des performances », a prévenu l’entraîneur espagnol lundi en conférence de presse.

« Et je vais rappeler l’histoire : il y a quatre ans, le PSG avait aussi gagné ses trois premiers matchs, dont un à Anderlecht, avait neuf points et, avec quatre victoires de suite, pouvait réaliser le meilleur résultat de l’histoire du club. Anderlecht est venu à Paris, et c’était 1-1 », a déclaré Emery. Anderlecht n’a jamais perdu au Parc des Princes : en 1992, en Coupe de l’UEFA, les Mauve et Blanc avaient arraché un nul vierge. « Notre ambition est de faire un match complet. Nous allons étudier toutes les options. »

Emery ne croit pas que son collègue anderlechtois Hein Vanhaezebrouck fasse tourner en prévision du ’Topper’ de dimanche contre le Club Bruges. « Quand on joue la Ligue des champions, on concentre toutes ses forces sur les 90 minutes. C’est la meilleure compétition du monde. »

Le technicien pourra compter sur un effectif pratiquement au complet. « Le seul blessé est Thiago Motta, le reste du groupe est prêt ». Néanmoins, des doutes subsistent quant à la présence de l’une des trois stars de l’attaque, Kylian Mbappé, qui pourrait être laissé initialement au repos. Emery est resté vague à ce sujet : « Mbappé peut commencer comme il peut ne pas commencer. » Le coach est satisfait du début de saison de sa pépite. « Je fais une analyse générale des dix matchs qu’il a faits avec nous. Il a joué beaucoup de matchs à un grand niveau. Il est dans un processus d’apprentissage. Il n’a que 18 ans. Mais il grandit très vite et peut encore grandir. »

Quant à Neymar, « il a choisi de venir chez nous car il pense que les deux ensemble, lui et le club, c’est la meilleure solution pour travailler et pour triompher. Il est très attentif durant les séances de travail et de vidéo. »

Le PSG a réalisé un début de saison tonitruant, avec 13 victoires en 15 rencontres, toutes compétitions confondues, et un bilan parfait en Ligue des Champions : trois victoires, douze buts marqués, aucun encaissé. « J’aime avoir des joueurs compétiteurs, des joueurs qui pensent tous les jours progresser. Mon ambition est de jouer tous les matchs pour gagner. Si on gagne contre Anderlecht, on a la possibilité d’être premier dans ce groupe et de faire un bon chemin en Champions League. »

Le PSG sera qualifié pour les 8es de finale s’il réalise un meilleur résultat que le Celtic, qui reçoit le Bayern Munich.