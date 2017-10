Le PS et le sp.a, puis le cdH, ont également réclamé des explications de la part du gouvernement fédéral. «Il en va de la crédibilité internationale de la Belgique», écrit le président socialiste Elio Di Rupo sur Twitter.

L’agence Belga a appris lundi de source officieuse que le président catalan destitué Carles Puigdemont et cinq ex-conseillers se trouvent à Bruxelles pour une réception privée de la N-VA. D’après la chaîne espagnole La Sexta et le quotidien El Periodico, ils comptent demander l’asile politique en Belgique alors que le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Theo Francken (N-VA), avait évoqué cette possibilité ce week-end.

Jean-Marc Nollet considère que M. Michel (MR) avait adopté «une attitude utile» depuis de le début de la crise en Catalogne, en appelant au dialogue, mais que les récents événements «décrédibilisent la position de la Belgique». «Ce n’est pas un conflit évident, il faut de la modération, mais une composante de son gouvernement a décidé de provoquer le Premier ministre alors qu’il a appelé à ne pas jeter de l’huile sur le feu.» Cette attitude expose le pays à de graves conséquences internationales, ajoute-t-il.

La cheffe de groupe cdH à la Chambre, Catherine Fonck, a pour sa part «une nouvelle fois exhorté le Premier ministre à sortir de son silence complice et à mettre un +halte-là+ au comportement injustifiable d’une partie des membres du gouvernement qu’il est censé diriger», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Selon elle, la N-VA «une nouvelle fois montre son vrai visage» de soutien aux indépendantistes catalans.

Pour Mme Fonck, «il est inacceptable qu’un membre du gouvernement belge envisage que la Belgique puisse octroyer l’asile politique à M. Puigdemont qui n’a respecté ni la Constitution ni les décisions de Justice de son pays qui est membre de l’Union européenne et en partage les valeurs démocratiques».

«Agir de la sorte risque de mettre la Belgique au ban de l’Union européenne», a ajouté la députée humaniste.

Du côté flamand, la cheffe de groupe s.pa à la Chambre, Meryame Kitir, réclame par ailleurs des explications au ministre des Affaires étrangères Didier Reynders (MR) - qui effectue durant une bonne partie de la semaine une visite de travail aux Etats-Unis. Les socialistes flamands souhaitent également savoir si Carles Puigdemont est en contact avec Theo Francken.