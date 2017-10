L’agence Belga a appris lundi de source officieuse que le président catalan destitué Carles Puigdemont et cinq ex-conseillers se trouvent à Bruxelles pour une réception privée de la N-VA. D’après la chaîne espagnole La Sexta et le quotidien El Periodico, ils comptent demander l’asile politique en Belgique alors que le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Theo Francken (N-VA), avait évoqué cette possibilité ce week-end.

Jean-Marc Nollet considère que M. Michel (MR) avait adopté « une attitude utile » depuis le début de la crise en Catalogne, en appelant au dialogue, mais que les récents événements « décrédibilisent la position de la Belgique ». « Ce n’est pas un conflit évident, il faut de la modération, mais une composante de son gouvernement a décidé de provoquer le Premier ministre alors qu’il a appelé à ne pas jeter de l’huile sur le feu », ajoute-t-il.

Le groupe Ecolo-Groen demande donc au Premier ministre de s’expliquer cette semaine à la Chambre sur la position officielle de la Belgique et les déclarations des membres de son gouvernement.