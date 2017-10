Adrien Rabiot, milieu de terrain du PSG: «Nous avons tous été surpris par Meunier»

Adrien Rabiot a toujours fait partie du onze de base du Paris Saint-Germain cette saison. Cela devrait être également le cas mardi contre Anderlecht, lors de la quatrième journée de la Ligue des Champions. « On sait que l’on peut assurer notre qualification demain (en cas de meilleur résultat que le Celtic, ndlr), on est à fond, on joue chez nous, devant nos supporters. On espère réaliser un bon match et garder notre place de leader du groupe », a résumé le médian lundi en conférence de presse.

Rabiot a fait l’éloge de son équipier Thomas Meunier, arrivé à Paris la saison passée. « On ne le connaissait pas vraiment. Nous avons été agréablement surpris. Il a beaucoup de potentiel. C’est un travailleur, avec un profil atypique. Il a des qualités auxquelles on ne s’attendait pas. C’est un renfort de poids », a affirmé Rabiot.

À l’aller, malgré le score (0-4), l’entrejeu parisien avait été mis en difficulté par les médians anderlechtois, en particulier par Adrien Trebel. « Je sais qu’il a joué en France. C’est un très bon joueur, comme il y en a pas mal à Anderlecht. Nous avons été un peu surpris et il nous a posé des problèmes, c’est vrai. Mais nous sommes là pour travailler là-dessus afin que ça ne se reproduise plus. »