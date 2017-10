com

Tunga, un éléphant d’Asie né le 10 octobre 2004 au Chester Zoo en Angleterre, est arrivé en 2010 dans le parc. Tunga, de nature très curieuse, a toujours bien collaboré avec les soigneurs lors des entraînements.

Le corps de Tunga sera examiné en collaboration avec la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Gand. Une des causes probables est une infection bactérienne (clostridium…) ou virale (herpes…). « Avec d’autres zoos et EAZA, Bellewaerde finance des recherches scientifiques sur ces infections vu que c’est une cause de mort soudaine assez fréquente chez les éléphants d’Asie, « selon Melissa Nollet, vétérinaire de Bellewaerde.

Tunga était un animal très aimé par tous les visiteurs de Bellewaerde, son décès est un coup dur pour tout le monde et surtout pour les soigneurs animaliers.