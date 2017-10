L'Amour est dans le pré: trois candidates rejoindront la ferme de Bernard

M oment de stress pour Bernard: ce soir, il devra choisir parmi toutes les prétendantes conviées au speed-dating. Quand on sait que le gaillard avait reçu 83 lettres, le choix n’a pas dû être simple à faire. D’autant qu’une lettre reçue en dernière minute avait l’air de l’avoir chamboulé : une ex refaisait surface et tentait le tout pour le tout.

Rencontré à la ferme cet été, Bernard nous avait confié qu’il allait vivre ce moment le plus sereinement possible.

«Si la conversation s’engage en face, ça ira, confiait l’agriculteur, mais s’il y a un blocage, ça va bloquer aussi chez moi. J’ai convié au speed-dating Isabelle, une candidate qui n’avait pas mis de photo mais j’ai aimé l’humour et la spontanéité qui se dégageaient de sa lettre. Son vécu aussi. J’avais envie d’en savoir plus. Autant la convier. Moi, je choisirai mes prétendantes d’après leur vécu et non des critères physiques. J’ai envie de rencontrer une femme qui a la tête bien sur les épaules. Je me laisserai guider par mon intuition au speed-dating. On verra bien. Je ne me prends pas la tête. Véronique, par exemple, me plaît bien sur photo, j’aime ses yeux, son regard. Est-ce que je vais la choisir ? Tout est possible ! (Rire). »

