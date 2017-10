Herseaux : le cimetière a enfin son parking

Après plusieurs mois de tergiversations, le parking espéré par la ville pointe enfin le bout de son nez devant le cimetière d’Herseaux. Un aménagement qui réjouit les habitants. « C’est une excellente nouvelle pour nous », lance une riveraine. « À chaque fois que je viens ici, je n’ai aucune place pour me garer. Et je ne vous parle pas de l’odeur. Là, je n’ai pas à tourner pendant cinq minutes pour chercher une place de parking et en plus de ça, il n’y a plus de nuisances sonores. C’est top ».

