Un visiteur qui avait pris place samedi dans l’attraction « Aztek Express » du parc Bobbejaanland à Kasterlee (province d’Anvers) est décédé ce lundi des suites de ses blessures, a fait savoir la police locale de la région de Turnhout à nos confrères de VTM Nieuws.

La victime, un Anversois de 67 ans, a fait une lourde chute et avait été transportée dans un état critique à l’hôpital.

L’accident s’était produit alors que l’attraction était à l’arrêt et que la victime cherchait à y monter. « Le monsieur est tombé entre deux nacelles et s’est retrouvé deux ou trois mètres plus bas, sur le sol. Il reste à déterminer comment un tel déroulement des choses a pu être possible. Personne parmi les gens qui accompagnaient la victime n’a vu quoi que ce soit. Elle a peut-être simplement fait un faux pas. Il n’y a en tout cas rien à imputer à l’attraction », avait affirmé Peggy Verelst de Bobbejaanland.