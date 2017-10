Un avocat belge sollicité par le président catalan destitué Carles Puigdemont, Me Paul Bekaert, a confirmé lundi soir la présence du Catalan en Belgique, précisant à l’agence Belga avoir eu une conversation avec lui dans le courant de la journée et avoir été sollicité comme conseil.

«Il est bien en Belgique», a assuré Me Bekaert, spécialisé dans les droits de l’Homme, sans indiquer s’il l’avait rencontré physiquement. L’avocat a précisé avoir été choisi comme conseil par le dirigeant indépendantiste catalan.

Interrogé par la chaîne de télévision flamande VRT, Me Bekaert a toutefois assuré que «M. Puigdemont n’était pas en Belgique pour demander l’asile». «Sur ce plan rien n’a encore été décidé», a-t-il dit.

L’avocat a souligné que ce «premier contact» visait à se préparer juridiquement à ce que sera l’attitude de Madrid à l’égard de son client. «Je lui ai parlé personnellement en Belgique (...) J’ai eu un premier contact et il m’a formellement désigné comme son avocat», a poursuivi Me Bekaert.

«J’ai une expérience de plus de 30 ans avec l’extradition et l’asile politique de basques espagnols et c’est probablement sur la base de cette expérience qu’il a fait appel à moi», a aussi dit l’avocat.

Mais Me Bekaert s’est refusé à indiquer si M. Puigdemont s’était informé auprès de lui des possibilités d’obtenir l’asile en Belgique, en invoquant le secret professionnel.

"Puigdemont ne se cache pas", affirme son avocat Paul Bekaert dans une interview accordée à VTM NIEUWS. «Il fera une déclaration demain, je pense qu'il agira ouvertement ici à Bruxelles.»

(Les journalistes ont attendu en vain Carles Puigdemont devant les batiments de la N-VA – Photo News)

Me Bekaert, inscrit au barreau de Bruges, est connu comme défenseur des causes liées aux droits de l’Homme, aux questions d’extradition et à l’application du mandat d’arrêt européen.

Il avait notamment défendu le couple belge d’origine basque Luis Moreno et Raquel Garcia, soupçonné par l’Espagne d’être membres de l’organisation séparatiste basque ETA et de la militante de l’organisation d’extrême gauche turque Front révolutionnaire de libération du peuple (DHKP-C) Ferhiye Erdal.

Le parquet espagnol a enclenché lundi une procédure qui pourrait déboucher sur l’inculpation pour rébellion du président catalan destitué Carles Puigdemont, trois jours après la «déclaration d’indépendance» de la Catalogne.

C’est le procureur général de l’Etat, Jose Manuel Maza, qui a annoncé à Madrid le dépôt d’une plainte le visant ainsi que tout l’exécutif catalan.

D’après plusieurs experts, il paraît très improbable que M. Puigdemont puisse obtenir le statut de réfugié politique en Belgique.

«C’est très exceptionnel d’obtenir l’asile pour un ressortissant d’un pays de l’Union européenne», a déclaré à la chaîne francophone RTBF Dirk Van Den Bulck, commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) en Belgique.

Il a expliqué qu’il faudrait démontrer «un risque de persécution» dans le pays d’origine et l’impossibilité d’y être protégé. Ce qui selon cet expert serait en contradiction avec «le respect des droits fondamentaux» demandé à tout pays membre de l’UE.