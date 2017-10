Percutée par un chauffard alors qu'elle était en voiture avec son petit garçon, personne ne l'a aidée!

Vendredi soir, Sloane Denis se rendait à l’hôpital avec son fils mais un chauffeur roulant à vive allure les a percutés et a pris la fuite ! À la suite de cet accident, Sloane Denis a décidé de lancer un appel à témoins. La jeune femme souhaiterait que le conducteur qui l’a percuté réponde de ses actes.

Dans la nuit de vendredi à samedi, Sloane Denis a vu sa vie défiler devant ses yeux. La jeune dame, originaire de La Louvière mais résidant à Courcelles, se rendait aux urgences du Tivoli pour y emmener son petit garçon. « Mon fils se plaignait de douleurs et ne parvenait pas à s’endormir. J’ai donc décidé de l’emmener à Tivoli puisque c’est là qu’il est né et que sont tous nos dossiers médicaux », explique Sloane.

Mais le trajet ne s’est pas passé comme prévu. « À hauteur de Manage, j’ai décidé de doubler une voiture qui roulait à 100 km/h sur la bande de droite. J’ai mis mon clignotant et je me suis déportée vers la gauche. Dans mon rétroviseur, au loin, je voyais arriver une voiture avec des phares xénons roulant à vive allure. J’avais l’impression que le véhicule n’allait pas très droit. Prise de panique, je voulais me rabattre sur la première bande mais la voiture que je venais de dépasser était encore trop proche… », poursuit la jeune femme.

Et malheureusement, ce fut le drame…

« Je veux que le chauffard réponde de ses actes et que les personnes qui ne nous ont pas aidés soient condamnées pour non-assistance à personne en dange r ».

