Une enquête de satisfaction de Test-Achats pointe les grandes banques

Les quatre grandes banques actives en Belgique -Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC- obtiennent les moins bons résultats d’une enquête de satisfaction menée par Test-Achats auprès de 8.914 personnes, interrogées sur les différents services de leur banque.

Plus de la moitié des personnes sondées étaient clientes de l’un de ces quatre grands établissements bancaires. Les résultats de l’enquête ont été publiés dans le magazine Budget & Droits. Dans l’ensemble, les personnes sondées sont toutefois satisfaites du service offert par leur banque, avec un niveau de satisfaction de 7,1/10.

Avec un score de 8,4/10, Argenta arrive en première position, suivie de Keytrade Bank (8,3/10), Deutsche Bank (7,5/10) et CBC (7,3/10), une filiale du groupe KBC. Viennent ensuite KBC (6,9/10), Belfius (6,7/10), ING Belgique (6,6/10) et BNP Paribas Fortis (6,3/10).

Les consommateurs interrogés pointent, parmi les principaux motifs d’insatisfaction, la difficulté à obtenir une réponse à certaines questions. Selon Test-Achats, cela pourrait s’expliquer par le fait que les consommateurs se rendent de moins en moins souvent au guichet des agences bancaires. A peine 10% des sondés disent aller encore une fois par semaine en agence. Et près de la moitié ne le fait plus qu’une à deux fois par an.

Si le client reste tout de même fidèle aux grandes banques, c’est parce qu’elles inspirent davantage confiance, analyse encore Test-Achats. Une attitude qui ne se justifie pas, selon l’organisation de consommateurs pour qui «celui qui n’est pas satisfait a tout intérêt à regarder s’il ne trouve pas mieux ailleurs». A plus forte raison si la banque propose un compte à vue gratuit. Un tiers des personnes interrogées disent disposer d’un tel compte.