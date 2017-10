Demande d'asile en Belgique de Carles Puigdemont? La socialiste Julie Fernandez remontée contre Theo Francken et le silence du gouvernement Michel

Carles Puigdemont et cinq ex-conseillers de son gouvernement pourraient demander l’asile politique en Belgique. « Comme si l’Espagne n’était plus sur la liste des pays sûrs ! », tonne Julie Fernandez Fernandez, dont les parents espagnols (Asturies) ont trouvé refuge en Belgique dans les années 60 pour fuir le régime franquiste. « Je suis les infos à la télévision espagnole et ils ouvrent leur journal avec la tête de Theo Francken, qu’ils présentent comme un homme qui fait la fête avec d’anciens collabos nazis. Voilà l’image de la Belgique ! S’il se confirme que Puigdemont est à Bruxelles et qu’il a vu des membres de la N-VA et du gouvernement, il faut que Charles Michel réponde enfin à nos questions. Il doit dire s’il soutient l’unité espagnole ou s’il soutient ses amis séparatistes de la N-VA ! »

La socialiste n’est pas la seule à dénoncer une situation bien délicate pour le gouvernement Michel.

