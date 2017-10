Suicide de Thomas, qui recevait des insultes et menaces par messages: «Je vais te mettre un coup de batte de baseball, je vais t'exploser la cervelle»

Samedi, Thomas (17 ans) a mis fin à ses jours. Le jeune Herstalien s’est donné la mort alors que ses parents étaient absents. Ses amis parlent de harcèlement. L’ado aurait été malmené à l’école et avait effectivement reçu des insultes via les réseaux sociaux.

Que peut-il se passer dans la tête d’un adolescent, pour qu’il en vienne à perdre tout esprit de conservation ? Ce samedi, alors que ses parents étaient absents du domicile familial, Thomas (17 ans) a décidé de mettre fin à ses jours. Un décès qui provoque la consternation chez ses parents, mais aussi la colère chez ses amis.

« Je vais te mettre un coup de batte de baseball, je vais t’exploser la cervelle »

Car si Thomas était, en façade, un garçon fort souriant, sa situation semblait plus délicate qu’il n’y paraissait. « Une bande de jeunes s’en prenait souvent à lui », nous explique un ami proche de Thomas, qui souhaite garder l’anonymat pour éviter d’être également pris en grippe. « Ces gens – des garçons et des filles – le bousculaient dans les couloirs de l’école, se moquaient de lui à la récré, l’enfermaient dans les toilettes, etc. »

Outre ces insultes frontales dont parlent ses amis, l’ado de Herstal avait également reçu des messages privés sur Facebook. Des messages que nous avons pu lire et qui font froid dans le dos : « Je vais t’éplucher (sic !) », lui écrit un garçon avec des émoticônes en forme de couteaux. « Pour te montrer que tu vas être mort. »

Des paroles d’une violence inouïe. « Pour moi, ça ne fait aucun doute : il avait peur et il en avait marre. »

