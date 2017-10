Météo: deux journées au sec assez enseillées mais on attend une chute des températures et les premiers flocons de neige le week-end

Le temps restera sec mardi dans la plupart des régions, mais le nord du pays pourrait être touché par de faibles pluies temporaires. Le soleil s’installera plutôt au sud. Les maxima oscilleront entre 7° sur les hauteurs et 14° dans l’ouest du pays.

De larges éclaircies se profileront pendant la nuit, mais un risque de formation de brume ou d’un banc de brouillard persistera par endroits. Les minima seront compris entre 1 et 7° avec un risque de faibles gelées au sol dans le sud-est.

Mercredi, le pays se réveillera dans la grisaille et le soleil restera voilé par des nuages d’altitude dans la journée. Les maxima se situeront entre 11 et 13° en Ardenne, et pourront atteindre 15° ailleurs.

La nébulosité sera variable à généralement abondante jeudi, avec quelques ondées par endroits, mais il fera le plus souvent sec. Le mercure ne dépassera pas les 11° en Ardenne et les 15° ailleurs.

Le scénario se répètera vendredi.

La pluie fera son retour samedi, avec une perturbation active qui traversera le pays d’ouest en est. Le thermomètre affichera toujours entre 11 et 15°.

Les températures chuteront dimanche, pour ne plus dépasser les 11°. Le temps sera déterminé par des courants maritimes instables d’ouest à nord-ouest avec des averses. La nuit, de faibles gelées seront possibles en Ardenne, où les premiers flocons de neige pourraient faire leur apparition.