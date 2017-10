Ryanair: hausse de 11% du bénéfice après impôt au premier semestre

Ryanair mise toujours pour 2017-2018 sur un bénéfice après impôt entre 1,4 et 1,45 milliard d’euros.

La société irlandaise a engrangé, selon un communiqué, un bénéfice de 1,293 milliard d’euros lors des six mois du 1er avril au 30 septembre, grâce à une progression du trafic et un moindre coût du carburant. Ryanair a vu son trafic augmenter de 11% sur la période à 72,1 millions de passagers, du fait de fêtes de Pâques favorables et grâce à une baisse des prix des billets de 5%.

Ses bénéfices ont par ailleurs été gonflés par une baisse de ses coûts, essentiellement due à des prix du pétrole plus abordables. «Ces solides résultats du premier semestre renforcent le modèle de croissance à bas coût et paneuropéen de Ryanair, y compris à une période marquée par les problèmes de fonctionnement de nos plannings de pilotes début septembre», estime dans un communiqué Michael O’Leary, directeur général.

La crise des annulations de vols, déclenchée mi-septembre, lui a coûté 25 millions d’euros au premier semestre, un chiffre déjà connu et correspondant aux remboursements de clients.

Ryanair avait annoncé mi-septembre à la surprise générale la suppression de 2.000 vols jusqu’à fin octobre. Puis fin septembre, la compagnie avait dévoilé une nouvelle série d’annulations concernant 18.000 vols entre novembre et mars 2018. Ces suppressions avaient été expliquées par le grand nombre de jours de congé que ses pilotes ont à prendre, mais cette crise avait constitué un rude coup pour la réputation de la compagnie et a mis en lumière un malaise des équipes navigantes face aux méthodes de management de la direction.

Ce scandale n’a en tout cas pas altéré les perspectives financières de Ryanair qui mise toujours pour 2017-2018 sur un bénéfice après impôt entre 1,4 et 1,45 milliard d’euros.