Saint-Hubert: sortie de route mortelle sur la RN89

Dans la soirée de lundi, vers 21h,, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule alors qu’il circulait sur la RN89, (la route à quatre bandes qui va de Bouillon à La Roche) à hauteur de la Converserie (Saint-Hubert) dans le sens Libramont/Champlon. Il semble que la voiture a dérapé pour se retrouver dans une pelouse en passant à côté d’un pont pour ensuite décoller et se retrouver de l'autre côté de la barrière de sécurité. Le véhicule aurait effectué deux tonneaux sur environ une trentaine de mètres avant de finir sa terrible embardée sur le toit dans un petit ruisseau, 160m plus loin. Sous le choc, le moteur de la voiture a été arraché. Le VIM de Libramont, les pompiers de Saint Hubert venus avec l'ambulance, la désincarcération, le balisage, sous la direction de l'officier Serge Devalet sont arrivés sur les lieux avec la police de la zone Semois et Lesse. Malgré les tentatives de réanimation sur place, l’automobiliste est décédé. Il s’agit de Claude Boulanger, un homme né en 1975 et domicilié à Blanche Oreille (Bertrix). La victime travaillait pour le groupe de sécurité Groupe 4S. M. Boulanger était célibataire. Le Parquet a été avisé.