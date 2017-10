C’est en français que Carles Puigdemont s’est adressé aux nombreux journalistes présents au Press Club. Il précise qu’il parlera en 3 langues et qu’une version anglaise sera distribuée.

Carles Puigdemont dit avoir été informé des risques de poursuite à son encontre. « Dans ces conditions, il est impossible de travailler normalement », dit-il, en rappelant qu’il a tendu la main au gouvernement espagnol mais que celui-ci a refusé. Il a aussi rappelé les faits de violence le jour du réferendum.

« Tout cela nous a obligé d’adopter un plan de travail avec la volonté d’éviter la violence. Le dialogue a toujours été une priorité du gouvernement de Catalogne ». Il insiste sur la violence du gouvernement de Madrid vis-à-vis des dirigeants catalans. Il évoque notamment la plainte dont lui-même et ses ministres font l’objet.

Etre au coeur de l’Europe

« Nous nous sommes déplacés à Bruxelles pour mettre être au coeur de l’Europe et montrer de façon évidente au monde le problème catalan. Nous voulons aussi montrer notre résolution et notre droit à l’autodétermination (...) Nous allons continuer le travail. Nous allons nous opposer à partir d’une position politique et non juridique. Nous allons nous affronter politiquement ».

Carles Puigdemont ajoute qu’il prend comme un défi les prochaines élections. « Nous sommes d’accord pour dire que c’est en votant que l’on s’exprime. (...) Nous respecterons le résultat des élections qui sont proposées le 21 décembre. Et nous demandons au gouvernement espagnol s’il respectera le résultat. Nous voulons un engagement clair là-dessus ».

Il demande aussi à l’Europe de réagir. « La cause des Catalans c’est la cause des valeurs sur lesquelles s’est fondée l’Europe. (...) Nous mettre en prison pendant 30 ans, c’est en finir avec les valeurs de l’Europe ».

Puigdemont accompagné de 5 ministres

M. Puigdemont est en Belgique depuis lundi, selon l’avocat belge qu’il a sollicité pour des conseils juridiques. Le dirigeant séparatiste est, selon les médias espagnols, accompagné de cinq de ses conseillers (ministres), eux aussi destitués par Madrid, comme tout le gouvernement catalan. Il a sollicité le conseil d’un avocat expert des questions d’asile et ancien défenseur de Basques espagnols membres présumés d’ETA. Me Paul Bekaert, qui a rencontré M. Puigdemont lundi, a expliqué que ce «premier contact» visait à se préparer juridiquement à ce que sera l’attitude de Madrid à l’égard du leader catalan.

«J’ai déjà demandé quatre fois l’asile pour des Espagnols, ça a toujours marché, c’est dans la loi», a-t-il précisé mardi à l’AFP.