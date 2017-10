Maxime Dumont termine 3ème au concours mondial de la coiffure

À Comines-Warneton, ils sont fiers de leur coiffeur. Ce dimanche 29 et lundi 30 octobre, à l’occasion du concours de coiffure à Naples qui se passait en Italie, Maxime Dumont a su tirer son épingle du jeu. Le coiffeur cominois a dévoilé tout son talent et a finalement terminé à une superbe troisième place. Mais il n’était pas tout seul à représenter la Belgique. À ses côtés, d’autres artistes de talent ont concouru : Tanina Dell’Utri, de Liège, Patricia Marcian de Jambes, Alison Soupart de La Louvière… et une styliste, Marie Megank et Audrey Georges, une maquilleuse. En juillet dernier, Maxime expliquait pourquoi il participait à ce concours avec l’équipe belge. « On forme un tableau pour l’équipe nationale. Chacun de nous aura deux ou trois modèles que l’on présentera lors d’un show chorégraphié qui dure 12minutes. Je participe pour m’amuser, pour l’ambiance, cette amitié dans le groupe, notre esprit belge. Et pour me battre pour notre région et notre pays. »