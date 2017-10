E420: plus d'une centaine de bâtiments détruits pour laisser place au tracé de la nouvelle route

« Le périmètre de réservation proposé évite très majoritairement les noyaux d’habitat et les lieux urbanisés. Le chantier pourrait néanmoins impliquer la démolition de certains bâtiments au sein du périmètre de réservation. Sans tracé définitif, il n’est pas possible d’identifier exactement les parcelles et biens immobiliers qui devront être expropriées. À ce stade de la procédure, chaque bâtiment situé au sein du périmètre de réservation de l’avant-projet de plan a donc été considéré comme susceptible d’être exproprié et/ou démoli », peut-on lire dans l’étude.

> Parmi les bâtiments détruits, des maisons, des commerces…

> Les coûts d’expropriation sont estimés en millions.

> Selon une étude, un nombre d’heures impressionnant pourrait être gagné par les usagers.