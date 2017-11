Diabète: un spectacle à Arlon pour dire «prenez soin de vous»

Après avoir organisé avec succès des actions de sensibilisation au diabète à Han (Tintigny) et à Rochehaut -avec à chaque fois un repas adapté, une marche et un débat- l’Association du diabète de la province de Luxembourg a voulu marquer le coup à l’occasion de la journée mondiale du diabète, le 14 novembre prochain.

Le président de l’Association, Gérard Mathieu, et son équipe ont contacté le « clown philosophe » Paolo Doss. Celui-ci proposera à la Maison de la culture du sud-Luxembourg, à Arlon, le mardi 14 novembre, à 20h, un spectacle personnalisé à destination du public qui s’intéresse à cette maladie. Le prix d’entrée est fixé à 10 euros pour les adultes, 5 euros pour les moins de douze ans. C’est gratuit pour les personnes qui cotisent à la Maison du diabète. On réserve à la Maison de la culture d’Arlon ou chez Gérard Mathieu (en formant le 0478/88.36.88). Plus d’infos dans La Meuse Luxembourg de ce jeudi et dans notre nouvelle édition digitale.