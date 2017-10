La Ville de Binche ne veut prendre aucun risque après l’incendie qui a ravagé les ateliers de la famille Pourbaix, qui fabrique les masques de gille pour le carnaval : « Un ingénieur en stabilité mandaté par la Ville de Binche a estimé qu’il fallait effectuer les travaux en urgence et sécuriser le bâtiment dès cet après-midi », indique le service communication de Binche.

« La rue de Mons est donc fermée à la circulation entre le carrefour de l’avenue Charles Deliège jusqu’au début de la rue de la Pépinière. Une déviation a été mise en place à hauteur de la rue de la Pépinière et à l’intersection de la rue des Récollets et de l’avenue Charles Deliège. Un service de police assurera la circulation pour éviter les embarras. Tout est mis en œuvre pour effectuer les travaux le plus rapidement possible et rétablir la circulation dans les prochains jours. Les riverains qui se situent à côté des lieux du sinistre ne sont pas impactés et ne doivent pas évacuer leur habitation. »

L’incendie n’a, heureusement, pas fait de victime ni de blessé. Mais il était très impressionnant !