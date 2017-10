La voiture familiale a été percutée de plein fouet par le train Bruxelles-Tournai et propulsée à une centaine de mètres de l’impact. Heureusement, la maman et son enfant avaient réussi à sortir à temps. Les passagers ont dû être transportés par navette de bus.

Ce sont deux miraculés, la maman et son enfant qui, mardi à 16h, ont vu leur voiture familiale percutée de plein fouet par le train de Bruxelles-Tournai et propulsée à une centaine de mètres de l’impact. Le choc a été très violent…

Il semble que la dame ait calé le moteur de son véhicule, alors qu’elle traversait le passage à niveau situé sur le Vieux Chemin d’Ath, à la limite entre Havinnes et Warchin. Le soleil assez bas de l’hiver pourrait être à l’origine de cette mauvaise manœuvre.

Photos : Bernard Libert

Toujours est-il que, bloquée sur le passage à niveau ce mardi vers 16h, et dans l’incapacité de redémarrer son véhicule à temps, la dame a eu la présence d’esprit de sortir rapidement de l’habitacle dont elle avait extrait son enfant qui l’accompagnait.

Photos : Bernard Libert

Tout s’est passé tellement vite que le conducteur du train n’a pas eu le temps d’être avisé qu’un véhicule s’était immobilisé sur les voies de chemin de fer à la limite entre Havinnes et Warchin. C’est le train Bruxelles-Tournai qui a fini par heurter violemment le véhicule -dès lors heureusement vide- et par le propulser à une centaine de mètres de l’impact. Il s’est immobilisé sur les voies, sans encombre, malgré des dégâts matériels importants.

On ne déplore aucun blessé. Toutefois, une navette a dû venir chercher les passagers qui occupaient les six wagons de ce train bien rempli. La circulation ferroviaire n’a pu être rétablie que plus tard dans la soirée. Entre deux, une navette a assuré la liaison entre Tournai et Leuze.

Photos : Bernard Libert