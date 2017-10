Un accident s’est produit mardi vers 15h50 au passage à niveau situé au Vieux chemin d’Ath, à Havinnes (Tournai), indique un porte-parole d’Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, à Belga. Une voiture a été heurtée par un train qui assurait la liaison Tournai-Bruxelles-National. Aucun blessé n’est à déplorer mais la circulation des trains est totalement interrompue entre Tournai et Leuze.

La voiture était vide au moment de l’impact, le conducteur a peut-être réussi à sortir de l’habitacle à temps, suppose le porte-parole.

L’accident provoque des perturbations sur la ligne ferroviaire entre Tournai et Bruxelles, les trains ne pouvant plus circuler entre Tournai et Leuze.

« Une équipe est dépêchée sur place pour examiner si des dégâts ont été infligés à l’infrastructure et si on peut rouvrir au moins une voie à la circulation. Ou s’il faut mettre en place des bus de remplacement entre Tournai et Leuze », précise le porte-parole d’Infrabel.